Ребят помогите пожалуйста, срочно надо!

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Ребят помогите пожалуйста, срочно надо!
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Автор: Гость
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Гость:
Сразу говорю,что за ответы поручиться не могу.  1 верно 2 не могу ответить 3 верно 4 верно 5 неверно
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