Ребят помогите пожалуйста. Задание :Нужно написать типо факт (текст) на англиском ??ро медведя. Небольшой..
Английский язык
Ребят помогите пожалуйста. Задание :Нужно написать типо факт (текст) на англиском ??ро медведя. Небольшой..
Ответ(ы):
Гость:
Bears are the largest predators living on our planet, and the size and strength they are superior to the more famous lion and tiger. However, the bears are also very popular - these animals are known to people since ancient times, the peoples of all continents, they were venerated as the embodiment of power.People, on the one hand, bowed before the irresistible power of a bear, and on the other hand considered it desirable and honorable hunting crop. Вот перевод:Медведи – самые крупные из хищников, живущих на нашей планете, и размером, и мощью они превосходят более знаменитых льва и тигра. Впрочем, сами медведи тоже весьма популярны – эти животные знакомы людям с давних времен, у народов всех континентов они почитались как олицетворение силы. Люди, с одной стороны, преклонялись перед неодолимой мощью медведя, а с другой стороны считали его желанным и почетным охотничьим троф
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