Ребят помогите пж написать сочинение по русскому на тему "зоопарк"!)

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Недавно я с родителями ездил(а)в зоопарк.Мне очень понравились животные,находящиеся в нём. Их там очень много.В зоопарке мне очень полюбился медвежонок,который хвостиком бегал за своей мамой.Это было очень смешное зрелище.