Выбери верное утверждение. А) животные могут быть одноклеточными и многоклеточн??ми Б) абсолютно все бактерии вызывают заболевания В) грибы относятся к Царству Растения

Биология
Выбери верное утверждение. А) животные могут быть одноклеточными и многоклеточн??ми Б) абсолютно все бактерии вызывают заболевания В) грибы относятся к Царству Растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.)верно Б.)Неверно В.)неверно , есть отдельное царство грибов Ответ:А.)
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