Выбери верное утверждение. А) животные могут быть одноклеточными и многоклеточн??ми Б) абсолютно все бактерии вызывают заболевания В) грибы относятся к Царству Растения

Биология

Выбери верное утверждение. А) животные могут быть одноклеточными и многоклеточн??ми Б) абсолютно все бактерии вызывают заболевания В) грибы относятся к Царству Растения

Автор: Гость