Составить задачу по математике Алиса в стране чудес

Математика
Составить задачу по математике Алиса в стране чудес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Белый кролик бежит по лабиринту, который устроен так, что сначала он должен выбрать одну из двух дверей, затем одну из трех дверей, за каждой из них его ожидают еще четыре двери. Пройдя какую-либо дверь, кролик не может вернуться через нее обратно. Сколькими различными путями кролик может пройти лабиринт от начала до конца?
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