Подчеркните в словах - быстрая,ловкая, острые, белая, красное,буквы е, ё, ю, я, которые обозначают один звук, одной чертой,а те, которые обозначают два звука,- двумя

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Подчеркните в словах - быстрая,ловкая, острые, белая, красное,буквы е, ё, ю, я, которые обозначают один звук, одной чертой,а те, которые обозначают два звука,- двумя

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