Подчеркните в словах - быстрая,ловкая, острые, белая, красное,буквы е, ё, ю, я, которые обозначают один звук, одной чертой,а те, которые обозначают два звука,- двумя
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Подчеркните в словах - быстрая,ловкая, острые, белая, красное,буквы е, ё, ю, я, которые обозначают один звук, одной чертой,а те, которые обозначают два звука,- двумя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БыстраЙА 2 ловкаЙА 2 острыЙЭ 2 белаЙА 2. б'Элая 1 красноЙЭ 2
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