Ребят помогите решить до 4 задания.
Алгебра
Ребят помогите решить до 4 задания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2 +2х-8>0 х^2 +2x -8=0 d=4-4*1*(-8)=36 кор. D =6 х1=-2-6/2=-6 х2=-2+6/2=4/2=2 Так решать?
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