Ребят пожалуйста 269 и 268.
Математика
Ребят пожалуйста 269 и 268.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
268. а)1), 2), 3), 6) б)1), 2), 3) 269. 1)а)208, 210, 212, 214, 216 ,218 б)390, 392, 394, 396, 398 2)а)209, 211, 213, 215, 217, 219 б)391, 393, 395, 397, 399
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1..Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится новое чи??ло по следующим правилам: 1. Перемножаются первая и вторая, а...
Другие предметы
Математика
Немецкий язык
Литература