Ребят пожалуйста 269 и 268.

Математика
Ребят пожалуйста 269 и 268.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
268. а)1), 2), 3), 6) б)1), 2), 3) 269. 1)а)208, 210, 212, 214, 216 ,218 б)390, 392, 394, 396, 398 2)а)209, 211, 213, 215, 217, 219 б)391, 393, 395, 397, 399
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1..Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится новое чи??ло по следующим правилам: 1. Перемножаются первая и вторая, а...
Ответить
Другие предметы
Как сделать так, что бы когда мне звонили в скайпе игра автоматически не сворачивалась?
Ответить
Математика
Сколько получится 5,3 минус 13 десятых
Ответить
Немецкий язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!ОЧЕНЬ -ОЧЕНЬ СРОЧНО Перевести слова и где знак равно поставить нужную формы
Ответить
Литература
У этого гриба на шляпке волны
Ответить