1..Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится новое чи??ло по следующим правилам: 1. Перемножаются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры исходного числа. 2. Полученные два числа записыв...

Информатика
1..Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится новое чи??ло по следующим правилам: 1. Перемножаются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры исходного числа. 2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без разделителей). Укажите наименьшее и наибольшее число, в результате обработки которого автомат выдаст число 174
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
# Код на ruby 2.2.3p173 def automate(n)     a = n / 1000     b = n / 100 % 10     c = n / 10 % 10     d = n % 10     t = [a*b, c*d]     return (t.max.to_s + t.min.to_s).to_i end def zadanie()     for i in 1000..9999         t = automate(i)         p [t, i] if t == 174     end end # Примеры применения zadanie() Ответ - нет таких цифр Аналитическое решение 174 можно разложить на 1 + 74 и 17 + 4 по правилу 2 это только 17 + 4 17 - произведение двух чисел, но 17 простое и произведение только 17 и 1. 17 не может быть одной цифрой Значит вариант 174 невозможен при таких правилах
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