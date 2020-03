1..Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится новое чи??ло по следующим правилам: 1. Перемножаются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры исходного числа. 2. Полученные два числа записыв...

Гость: Гость:

# Код на ruby 2.2.3p173 def automate(n) a = n / 1000 b = n / 100 % 10 c = n / 10 % 10 d = n % 10 t = [a*b, c*d] return (t.max.to_s + t.min.to_s).to_i end def zadanie() for i in 1000..9999 t = automate(i) p [t, i] if t == 174 end end # Примеры применения zadanie() Ответ - нет таких цифр Аналитическое решение 174 можно разложить на 1 + 74 и 17 + 4 по правилу 2 это только 17 + 4 17 - произведение двух чисел, но 17 простое и произведение только 17 и 1. 17 не может быть одной цифрой Значит вариант 174 невозможен при таких правилах