Напишите название на вопрос кого ожидал лимпопо

Русский язык
Напишите название на вопрос кого ожидал лимпопо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он в Африке, он в Африке под пальмою сидит И на море из Африки без отдыха глядит: Не едет, ли в кораблике Доктор Айболит?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Изобразите отрезок (закрытый промежуток) и выпишите целые числа из этого отрезка
Ответить
Русский язык
НЕ ЗНАЕТЕ НЕ ПИШИТЕ!!!Напишите пожалуйста сочинение по картине ДЕВУШКА С КУВШИНОМ Не из интернета!!!УМОЛЯЮ!!!ГРАмотное сочинение
Ответить
История
Среди европейских государств лишь Великобритания и Россия были заинтересованы в сохранении легитимного порядка. Объясните почему.
Ответить
Английский язык
Текст по англійське про застуду
Ответить
Математика
81,2:0,35 с решением Плиз
Ответить