Напишите название на вопрос кого ожидал лимпопо
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Напишите название на вопрос кого ожидал лимпопо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он в Африке, он в Африке под пальмою сидит И на море из Африки без отдыха глядит: Не едет, ли в кораблике Доктор Айболит?
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