Ребят срочно 30 баллов

Русский язык
Ребят срочно 30 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятьдесят шесть вёсел,с двадцати двумя граблями,увидеть сто двенадцать друзей,о шестнадцати дочерях,без двадцати пяти помощников,с трёхсот шестидесяти девушками и четыреста шестнадцати юношами,к восьмидесяти восьми досками,к четыреста пятьдесят двум граммам,свыше четыреста пятидесяти шести килобайт,до тысячи трёхсот двенадцати килограммов...... Дальше сам/а думай
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