Ребят, срочно, пожалуйста,с полным решением: Дано, Док-ть, Док-во: Докажите, что если у параллелограмма все стороны и диагонали равны, то это квадрат.
Геометрия
Ребят, срочно, пожалуйста,с полным решением: Дано, Док-ть, Док-во: Докажите, что если у параллелограмма все стороны и диагонали равны, то это квадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо у паралелограма сторони і діагоналі рівні ( а є властивості про це ) то це квадрат.
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