Ребят, срочно, пожалуйста,с полным решением: Дано, Док-ть, Док-во: Докажите, что если у параллелограмма все стороны и диагонали равны, то это квадрат.

Геометрия

Ребят, срочно, пожалуйста,с полным решением: Дано, Док-ть, Док-во: Докажите, что если у параллелограмма все стороны и диагонали равны, то это квадрат.

Автор: Гость