Ребят срочно! Сижу в засаде . В каких годах и что происходило . Консульствой и оброзование напалеоновской империи и Разгром империи Напалеона . Венский конгресс

История
Ребят срочно! Сижу в засаде . В каких годах и что происходило . Консульствой и оброзование напалеоновской империи и Разгром империи Напалеона . Венский конгресс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Французький Консулат -період тривав з 9 листопада 1799 року ( 18 брюмера VIII року  Бонапартом було здійснено державний переворот) по 18 травня  1804 року (коли  Наполеон був проголошений  імператором). Розгром імперії 1815 Венский конгресс 1814—1815 гг.
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