РЕБЯТ, ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ!!! НОМЕР 10 под буквами А,Б,В,Г,Д,Е,Ж
Химия
РЕБЯТ, ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ!!! НОМЕР 10 под буквами А,Б,В,Г,Д,Е,Ж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Р: триметилметан Ж: 2-метипропан б Р: метилдиэтилметан Ж: 3-метилпентан в Р: диметилэтиметан Ж: 2-метилбутан г Р:диметилпропилбутилметан Ж: 4,4-диметилоктан д Р:триметилизопропилметан Ж: 2,2,3-триметилбутан е Р:триметилизобутилметан Ж:2,2,4-триметилпентан ж Р: этилдиизопропилметан Ж:2,4-диметил-3-этилпентан
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