Ребята!!! Какие словосочетания (Существительные превратить в прилагательные. Пример: долина - долинный) можно придумать со словами: 1) Долина; 2) Равнина; 3) Истина; 4) Картина; 5) Барабан; 6) Караван; 7) Пустыня; 8) Обман. Сп...

Русский язык

Ребята!!! Какие словосочетания (Существительные превратить в прилагательные. Пример: долина - долинный) можно придумать со словами: 1) Долина; 2) Равнина; 3) Истина; 4) Картина; 5) Барабан; 6) Караван; 7) Пустыня; 8) Обман. Спасибки заранее!!!

Автор: Гость