Ребята!!! Какие словосочетания (Существительные превратить в прилагательные. Пример: долина - долинный) можно придумать со словами: 1) Долина; 2) Равнина; 3) Истина; 4) Картина; 5) Барабан; 6) Караван; 7) Пустыня; 8) Обман. Сп...
Русский язык
Ребята!!! Какие словосочетания (Существительные превратить в прилагательные. Пример: долина - долинный) можно придумать со словами: 1) Долина; 2) Равнина; 3) Истина; 4) Картина; 5) Барабан; 6) Караван; 7) Пустыня; 8) Обман. Спасибки заранее!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ровный 3 истинный 4 картинный 5 барабанный 6 караванный 7 пустынныйвроде 8 обманный простите за ошибки ∧∧ ω
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