Ребята, помогите мне пожалуйста, срочно 1. температура тела повысится, если а - е??о молекулы буду взаимодействовать сильнее б - увеличится его масса в - скорость его молекул возрастёт 2. тепловое движение - это а - бы...
Физика
Ребята, помогите мне пожалуйста, срочно 1. температура тела повысится, если а - е??о молекулы буду взаимодействовать сильнее б - увеличится его масса в - скорость его молекул возрастёт 2. тепловое движение - это а - быстрое движение тела, при котором оно нагревается б - движение молекул в тёплом теле в - постоянное хаотическое движение частиц, из которых состоит тело 3. внутренняя энергия при теплопроводности передается а - в результате взаимодействия частиц и передачи при этом их кинетической энергией от одних к другим б - путём взаимодействия тел и изменения при этом их скорости в - в результате перемещения нагретых частей тела к холодным
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