Ребята помогите пожалуйста! Ответить на вопросы с текста сказ бажова каменый цветок Вопросы: 1.Запиши имена героев сказа, Кого мы можем назвать главным героем? 2.Каким предстает перед нами Прокопьич в начале сказа?

Литература

Ребята помогите пожалуйста! Ответить на вопросы с текста сказ бажова каменый цветок Вопросы: 1.Запиши имена героев сказа, Кого мы можем назвать главным героем? 2.Каким предстает перед нами Прокопьич в начале сказа?

Автор: Гость