Ребята помогите пожалуйста! Ответить на вопросы с текста сказ бажова каменый цветок Вопросы: 1.Запиши имена героев сказа, Кого мы можем назвать главным героем? 2.Каким предстает перед нами Прокопьич в начале сказа?

Литература
Ребята помогите пожалуйста! Ответить на вопросы с текста сказ бажова каменый цветок Вопросы: 1.Запиши имена героев сказа, Кого мы можем назвать главным героем? 2.Каким предстает перед нами Прокопьич в начале сказа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)данила -мастер-камнерез, катерина его неаеста, хозийка медной горы. 2) прокопьч представляет перед нами как злой, старый, сердитый, и серьёзный.
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