Ребята помогите, здесь надо проявить свою фантазию! Представте себя одним из пер??опечатником. Придумай свой знак и нарисуй его. Объясни, какой смысл ты в него вкладываешь (Мне нужен только смысл, а нарисую я сама, что нибудь ...

Литература

Ребята помогите, здесь надо проявить свою фантазию! Представте себя одним из пер??опечатником. Придумай свой знак и нарисуй его. Объясни, какой смысл ты в него вкладываешь (Мне нужен только смысл, а нарисую я сама, что нибудь придумаю) Пожалуйста помогите буду очень благодарна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость