Ребята помогите, здесь надо проявить свою фантазию! Представте себя одним из пер??опечатником. Придумай свой знак и нарисуй его. Объясни, какой смысл ты в него вкладываешь (Мне нужен только смысл, а нарисую я сама, что нибудь ...
Литература
Ребята помогите, здесь надо проявить свою фантазию! Представте себя одним из пер??опечатником. Придумай свой знак и нарисуй его. Объясни, какой смысл ты в него вкладываешь (Мне нужен только смысл, а нарисую я сама, что нибудь придумаю) Пожалуйста помогите буду очень благодарна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ну бесконечная жизнь например.
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