РЕБЯТА ПРОШУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙТА!!!

Гость: Гость:

В) Область определения x =/= 2. Умножаем все на x - 2, в правой части меняется знак 2x^2 = 7x - 6 2x^2 - 7x + 6 = 0 (x - 2)(2x - 3) = 0 x = 3/2 г) Область определения x =/= -3 Умножаем все на x + 3. Знаки не меняются x^2 + x = 6 x^2 + x - 6 = 0 (x + 3)(x - 2) = 0 x = 2