Ребята срочно помогите!! упростите выражение -5x^2y^2*0.04x^2y^3
Алгебра
Ребята срочно помогите!! упростите выражение -5x^2y^2*0.04x^2y^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: -0.4х^2y^5 Решаем по шагам: 1. -0.2x^2y^2*2y^3 2. -0.4x^2y^2y^3 3. -0.4x^2y^5
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