Ребятки, помогите тестик сделать! Очень надо!

Биология
Ребятки, помогите тестик сделать! Очень надо!
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Гость:
Отправь фото теста какой класс 7-8-9
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