Речення за схемою на тему природа.Безсполучнкові складні речення [ ]-[наслідок] [ ]-[порівняння] [ ]-[протиставлення] [ ]: [пояснення] [ ]: [причина] [ ]:[ ];[ ]
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Речення за схемою на тему природа.Безсполучнкові складні речення [ ]-[наслідок] [ ]-[порівняння] [ ]-[протиставлення] [ ]: [пояснення] [ ]: [причина] [ ]:[ ];[ ]
Ответ(ы):
Гость:
А секрет тебе один я дам тебе ты придставь что сы он
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