Речення зі словом докладати зусиль
Українська мова
Речення зі словом докладати зусиль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли ми прагнемо чогось досягти нам потрвбно багато докладати зусиль
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