Реееееешииииииитее пожалуйста
Математика
Реееееешииииииитее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х²-у=2 х-у=1 2х²-у=2 у=х-1 2х ²-(х-1)=2 2х²-х+1-2=0 2х²-х-1=0 D=b² - 4ac=(-1)²-4*2*(-1)=1+8=9 x₁=(-b-√D)/2а=(-(-1)-3)/2*2=-2/4=-0,5 x ₂=(-b+√D)/2а=(-(-1)+3)/2*2=4/4=1 у₁=-0,5-1=-1,5 у₂=1-1=0 ответ:(-0,5;-1,5),(1;0)
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