Выяснить какими звуками различаются в произношении слова завет и совет,сторожка ?? старушка.сколько этих звуков? http://znanija.com/task/20067876?utm_source=androidamp;utm_medium=shareamp;utm_campaign=question

Русский язык
Выяснить какими звуками различаются в произношении слова завет и совет,сторожка ?? старушка.сколько этих звуков? http://znanija.com/task/20067876?utm_source=androidamp;utm_medium=shareamp;utm_campaign=question
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) е й о 2)а о ш ж у . Всего 9 , а не которых не повторяются 8
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