Решаю пример : (х-3)(x+3)(1-x)+x^2(1-x)= x^2+3x+x-x^2-3x-9-3+x+x^2(1-x)=x-9-3+x+x^2-x^3 = 6х . Правильно ли это ? Пров??рьте , кто понимает , пожалуйста :3
Алгебра
Решаю пример : (х-3)(x+3)(1-x)+x^2(1-x)= x^2+3x+x-x^2-3x-9-3+x+x^2(1-x)=x-9-3+x+x^2-x^3 = 6х . Правильно ли это ? Пров??рьте , кто понимает , пожалуйста :3
Ответ(ы):
Гость:
Если задание - упростить выражение, то я бы решил так: (х-3)(х+3) (1-х) +х²(1-х) = (х²-9)(1-х) + х²(1-х) = = (1-х) (х²-9+х²) =(1-х)(2х²-9)
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