Решение для задачи 10кг чая расфасовали в пачки по 150г. Сколько чая осталось нерасф??сованным
Математика
Решение для задачи 10кг чая расфасовали в пачки по 150г. Сколько чая осталось нерасф??сованным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 кг=10 000 г отсюда 10000:150=66(остаток 100) Будут расфасовано в 66 пачек останется ещё 100 грамм чая_---------- 5000:450=11 пачек мороженого (остаток 50) Останется 50 сумов
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