Реши цнпочку примеров. выполняя звуко буквенный разбор слова- ответа 5+5+9-8-6=
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Реши цнпочку примеров. выполняя звуко буквенный разбор слова- ответа 5+5+9-8-6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ответе примера получается пять. пЯть п-согл. глух.парн. мягк.парн. я- гл. уд. т-согл. мягк.парн. глух.парн. [п'я т']
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