36. Что составляло основу армии гуннов пехота лучники колесницы конница охотники

История
36. Что составляло основу армии гуннов пехота лучники колесницы конница охотники
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конница, так как гунны были степными кочевниками.
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