Цена 1 м ткани 600 тг. Стоимость отреза ткани 255 тг. Сколько сантиметров составляет д??ина отреза?Ответ Округлите до целых
Математика
Цена 1 м ткани 600 тг. Стоимость отреза ткани 255 тг. Сколько сантиметров составляет д??ина отреза?Ответ Округлите до целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 метр = 600тг? метр (х) = 255тг255*1 = 600х255 = 600хх = 255:600х = 0,425 метра = 43 смОтвет : 43 см
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