Цена 1 м ткани 600 тг. Стоимость отреза ткани 255 тг. Сколько сантиметров составляет д??ина отреза?Ответ Округлите до целых

Математика

Цена 1 м ткани 600 тг. Стоимость отреза ткани 255 тг. Сколько сантиметров составляет д??ина отреза?Ответ Округлите до целых

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