Решите номер 4. Срочно

Алгебра
Решите номер 4. Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^2+2ab+b^2-2ab+a^2-b^2=a*2a2a^2=a*2aa*2a=a*2a

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