Решите номер 4. Срочно
Алгебра
Решите номер 4. Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^2+2ab+b^2-2ab+a^2-b^2=a*2a2a^2=a*2aa*2a=a*2a
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Построить график уравнения: а) 3(х-2)-4(у+2) = -2 б) (х/3) + (у/5) = 14/15 (это дроби) в) (7+х)/5 +(2х-у)/4 = 3/10 г) (х-у)/4 + (х+у)/5 = (...
Математика
Цена 1 м ткани 600 тг. Стоимость отреза ткани 255 тг. Сколько сантиметров составляет д??ина отреза? Ответ округлите до целых.
Физика
Лошадь равномерно везет теоегу со скоростью 1 м\с прилагая 400н какая работа соверш??ется при этом за 10 мин