Реши уравнение ( 3724+p) :54=69

Математика
Реши уравнение ( 3724+p) :54=69
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Гость:
69.0211406 это из ведь
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