Помогите пожалуйста, училась по програме Щанковв а тут Школа России и не могу понять

Математика
Помогите пожалуйста, училась по програме Щанковв а тут Школа России и не могу понять
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1 правильный вариант ответа:8014 м. Так-как 1 км-1000 м,а в 8км-8000 м. 8000+14=8014 м Задание 2 правильный вариант ответа: 800 ц.Так-как в 1 ц-100кг. Задание 3 правильный вариант ответа:3000 м2.Так-как в 1 км2-1000 м2 Задание 4 правильный вариант ответа:304г. Так-как 1 век-100 лет,300+4=304г. Задание 5 правильный вариант ответа:<. Так-как центнеры больше чем кг. Задание 6  правильный вариант ответа:15мин. Так как 1 час 60 мин. 60:4=15 Задание 7 правильный вариант ответа:6 лет. Так-как 1год-12 месяцам. 72:12=6. Задание 8 Правильный вариант ответа:км;м. Так как в 1 км-1000 м. Дальше на фотографии не видно... Желаю тебе удачи!
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