Реши уравнения х•6=24

Математика
Реши уравнения х•6=24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет 4 24:6=4 это очень просто
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