Реши задачу. Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре, 7 внуков пели, а 6 внучек танцевали.Сколько всего человек выступило?

Математика

Реши задачу. Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре, 7 внуков пели, а 6 внучек танцевали.Сколько всего человек выступило?

Автор: Гость