Реши задачу составив краткую запись в виде таблицы На 2 пасеках одинаковое колич??ство ульев с одной пасеки собрали 7946 кг мёда а со второй 8631 кг сколько ульев находилось в каждой пасеке если на 2 от каждого улья получали н...

Математика

Реши задачу составив краткую запись в виде таблицы На 2 пасеках одинаковое колич??ство ульев с одной пасеки собрали 7946 кг мёда а со второй 8631 кг сколько ульев находилось в каждой пасеке если на 2 от каждого улья получали на 5 кг мёда больше чем на первой?

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