ПОМОГИТЕ КРАСТКИЙ РАССКАЗ О ПУШКЕНЕ СОВЗЕМ МАЛЕННЬКИЙ ОБЗАЦА 2 ЗА ЭТО 14 БАЛОВ
Литература
ПОМОГИТЕ КРАСТКИЙ РАССКАЗ О ПУШКЕНЕ СОВЗЕМ МАЛЕННЬКИЙ ОБЗАЦА 2 ЗА ЭТО 14 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин родился 1799 и умер 1837.Он погиб на дуэли.Жизнь Пушкина привлекала других,однажды его отправили в ссылку в сибирь
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