Решите по братски^^ дам 15 баллов
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Решите по братски^^ дам 15 баллов
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1. h 2. e 3. a 4. c 5. g 6. b 7. d 8. f
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