Точка Q P R лежат на одной прямои PQ=6дм PQ+QR=10дм наидите QR
Геометрия
Точка Q P R лежат на одной прямои PQ=6дм PQ+QR=10дм наидите QR
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 дм - 6 дм = 4 дм - QR Ответ: QR = 4 дм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Пожалуйста очень нужно по наклонной плоскости с начальной скоростью v0 движется тело массой m . спустившись на высоту h по вертикали оно остановил...
Українська мова
Розберіть речення 1)лелека може помститися людям за зруйноване гніздо 2) стелис?? барвінку буду поливати 3)мабуть вони не слухалися своїх мам
Математика