Точка Q P R лежат на одной прямои PQ=6дм PQ+QR=10дм наидите QR

Геометрия
Точка Q P R лежат на одной прямои PQ=6дм PQ+QR=10дм наидите QR
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 дм - 6 дм = 4 дм - QR Ответ: QR = 4 дм.
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