Пожалуйста очень нужно по наклонной плоскости с начальной скоростью v0 движется тело массой m . спустившись на высоту h по вертикали оно остановилось . какую минимальную работу нужно совершить чтобы вернуть тело в исходное сост...
Физика
Пожалуйста очень нужно по наклонной плоскости с начальной скоростью v0 движется тело массой m . спустившись на высоту h по вертикали оно остановилось . какую минимальную работу нужно совершить чтобы вернуть тело в исходное состояние, если прикладывать к нему силу , направленную вдоль наклонной плоскости . Ускорение свободного падения g.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В верхней части накл. пл. тело обладает энергией W = m*g*h + m*v₀²/2 Внизу тело остановилось, в условии задачи не сказано почему? Наверное из-за трения, тогда закон сохранения энергии запишем в виде m*g*h + m*v₀²/2 = Атр Минимальная работа по подъему будет в случае равномерного движения. Т. е. работа силы F по подъему тела будет совершена против силы тяжести и силы трения. A = Aтяж + Aтр = m*g*h + m*g*h + m*v₀²/2 = 2mgh + mv₀²/2
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