Заполните схему значение нервной системы 1) обеспечивает приспособление организма к... 2) согласует работу... 3) участвует в распознавании... 4) обеспечивает психическую...
Биология
Заполните схему значение нервной системы 1) обеспечивает приспособление организма к... 2) согласует работу... 3) участвует в распознавании... 4) обеспечивает психическую...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) к изменениям внешней среды 2) всех органов и систем 3)предметов и явлений внешнего мира и т.п. 4)деятельность организма, а также его поведение
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