Какие величины могут характеризовать следующие объекты: а) карандаш; б) человек; ??) озеро? Нужен подробный ответ с пояснениями.
Математика
Какие величины могут характеризовать следующие объекты: а) карандаш; б) человек; ??) озеро? Нужен подробный ответ с пояснениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) сантиметры и миллиметры б) метры и сантиметры в) квадратный метр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
10 класс При сжигании 1 моль газообразного алкана образовалось 179,2л (н.у.) углекисл??го газа и 162г воды. Найдите молекулярную формулу углево...
Биология
Заполните схему значение нервной системы 1) обеспечивает приспособление организма к... 2) согласует работу... 3) участвует в распознавании... 4) об...
Қазақ тiлi