Какие величины могут характеризовать следующие объекты: а) карандаш; б) человек; ??) озеро? Нужен подробный ответ с пояснениями.

Математика

Какие величины могут характеризовать следующие объекты: а) карандаш; б) человек; ??) озеро? Нужен подробный ответ с пояснениями.

Автор: Гость