Какие величины могут характеризовать следующие объекты: а) карандаш; б) человек; ??) озеро? Нужен подробный ответ с пояснениями.

Математика
Какие величины могут характеризовать следующие объекты: а) карандаш; б) человек; ??) озеро? Нужен подробный ответ с пояснениями.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) сантиметры и миллиметры б) метры и сантиметры в) квадратный метр
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