Допишите предложение чтобы вторая чась стаа сложного предложения. 1.Грачи приле??ели,и.... 2.Всё былоо тихо.. 3.Солнце садилось там....
Русский язык
Допишите предложение чтобы вторая чась стаа сложного предложения. 1.Грачи приле??ели,и.... 2.Всё былоо тихо.. 3.Солнце садилось там....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Грачи прилетели, и на улице стало теплее. 2. Всё было тихо, но потом раздался грохот. 3. Солнце садилось там, где находился закат.
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