Допишите предложение чтобы вторая чась стаа сложного предложения. 1.Грачи приле??ели,и.... 2.Всё былоо тихо.. 3.Солнце садилось там....

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Допишите предложение чтобы вторая чась стаа сложного предложения. 1.Грачи приле??ели,и.... 2.Всё былоо тихо.. 3.Солнце садилось там....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Грачи прилетели, и на улице стало теплее. 2. Всё было тихо, но потом раздался грохот. 3. Солнце садилось там, где находился закат.
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