У Славы сливы и киви.выдели орфограмму

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У Славы сливы и киви.выдели орфограмму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славы,С заглавная буква, и союз. где-то так
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