Реши задачу сыну столько месяцев Сколько лет отцу сумма их возрастов в 39 лет Сколько лет сыну .реши уравнением

Математика

Реши задачу сыну столько месяцев Сколько лет отцу сумма их возрастов в 39 лет Сколько лет сыну .реши уравнением

Автор: Гость