Реши задачу сыну столько месяцев Сколько лет отцу сумма их возрастов в 39 лет Сколько лет сыну .реши уравнением
Математика
Реши задачу сыну столько месяцев Сколько лет отцу сумма их возрастов в 39 лет Сколько лет сыну .реши уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын-x отец-12x 12x+x=39 13x=39 x=3-сыну лет=36 мес 12x3=36-лет отцу
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