Реши задачу Вычисли и запиши ответ покупать в магазине истратил денег в 4 раза бол??ше чем на рынке Сколько всего денег истратил покупатель если в магазине он истратил на 1563 руб. больше чем на рынке

Гость: Гость:

1 часть истратил покупатель на рынке, тогда в магазине 1*4=4 части 4-1=3 части истратил больше в магазине, чем на рынке что равно 1563 рубля 1563:3=521 рубль истратил на рынке, тогда 521*4=2084 рубля истратил в магазине Или х- истратил на рынке, тогда 4х - в магазине, составим уравнение: 4х-х=1563 3х=1563 х=1563:3 х=521 рубль истратил на рынке, тогда 4х=521*4 4х=2084 рубля истратил в магазине