Реши задачу Вычисли и запиши Ответ задачи книга стоит 56 руб а тетрадь 7 руб Во сколько раз книга дороже тетради
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши Ответ задачи книга стоит 56 руб а тетрадь 7 руб Во сколько раз книга дороже тетради
Ответ(ы) на вопрос:
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Книга - 56 р. Тетрадь - 7 р. Во сколько раз книга дороже- ? 56:7=8 раз Ответ: книга дороже в 8 раз
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