Решить неравенство 7sin^2x+49sin x=0
Математика
Решить неравенство 7sin^2x+49sin x=0
Ответ(ы):
Гость:
Один корень sinx=0 =>x тк 7sinx (sinx+49)=0 sinx=0 - единств.корень и sinx=-49 - не может быть, тк крайние значения +/-1
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