Решить неравенство 7sin^2x+49sin x=0

Математика
Решить неравенство 7sin^2x+49sin x=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Один корень sinx=0 =>x тк 7sinx (sinx+49)=0 sinx=0 - единств.корень и sinx=-49 - не может быть, тк крайние значения +/-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Полный свод законов Российской империи начинался с... а) решения об избрании царе?? Михаила Романова в) соборного Уложения в 1469 года с) реш...
Ответить
Математика
Здравствуйте , решите пожалуйста задачи по алгебре 1-4
Ответить
Русский язык
2.Приведите пример обстоятельственных и определительных наречий.
Ответить
Математика
Начертание координаты луч взяв за единичный такой отрезок длина которого в десят?? раз больше стороны клетки тетради
Ответить
Математика
За 6 кг конфет заплатили 720р сколько заплатят за 9 кг таких конфет
Ответить