Решить систему x+y=1 x^2-y^2=9

Алгебра
Решить систему x+y=1 x^2-y^2=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-y^2=(x-y)(x+y)=9   так как x+y=1, то x-y=9  x=9+y Подставляем в первое уравнение и получаем 9+y+y=1,  2y= -8,  y=-4 И опять в первое уравнение подставляем y и находим x:   x-4=1, x=5
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