Решить систему x+y=1 x^2-y^2=9
Алгебра
Решить систему x+y=1 x^2-y^2=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-y^2=(x-y)(x+y)=9 так как x+y=1, то x-y=9 x=9+y Подставляем в первое уравнение и получаем 9+y+y=1, 2y= -8, y=-4 И опять в первое уравнение подставляем y и находим x: x-4=1, x=5
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