Решить уравнение (х-87)-27=36 двумя способами
Математика
Решить уравнение (х-87)-27=36 двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: (х-87)-27=36 х-87=36+27 х-87=63 х=63+87 х=150 2 способ: (х-87)-27=36 х-114=36 х=36+114 х=150 Ответ: х=150.
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